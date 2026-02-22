Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den olay Galatasaray sözleri: "İyi oynayan tek isim..."

Nihat Kahveci'den olay Galatasaray sözleri: "İyi oynayan tek isim..."

10:1322/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
<p></p>

Galatasaray’ın Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların performansını sert ifadelerle eleştirdi. Kahveci, takımda sadece bir ismin iyi oynadığını dile getirdi.

Kontra Spor YouTube kanalında konuşan Kahveci, TÜMOSAN Konyaspor’un galibiyetini hak ettiğini belirterek, “İlhan Palut takımını çok iyi hazırlamış. Maçın başından sonuna kadar koşan ve mücadele eden bir Konyaspor vardı. Galatasaray’a neredeyse net pozisyon vermediler. Haklı bir galibiyet oldu” dedi.

Galatasaray’ın oyununu eleştiren Kahveci, “Bu maçı kazanacak bir performans sergilemedi. Futbolun F’sini oynamadı” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda yalnızca Uğurcan’ın öne çıktığını savunan Kahveci, “Bugün takımda iyi oynayan tek isim Uğurcan’dı” değerlendirmesinde bulundu.

Bu karşılaşmanın sezonun en kötü performansı olduğunu söyleyen Kahveci, “Galatasaray taraftarı şoktadır. Fenerbahçe’ye büyük bir fırsat sundular. Bu senenin en kötü oyunuydu” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerini de eleştiren Kahveci, özellikle Yunus Akgün tercihini sorgulayarak oyuncu değişikliklerinin geç kaldığını dile getirdi.

Galatasaray’ın iptal edilen gol pozisyonuna da değinen Kahveci, kararın doğru olduğunu savunarak, “Futbolun kuralına göre ofsayt. Tartışılır ama benim için doğru karar” ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Nihat Kahveci
#TÜMOSAN Konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat'ta hangi ilçelerde elektrik kesilecek?