Nihat Kahveci'den olay Galatasaray sözleri: "İyi oynayan tek isim..."

Kontra Spor YouTube kanalında konuşan Kahveci, TÜMOSAN Konyaspor’un galibiyetini hak ettiğini belirterek, “İlhan Palut takımını çok iyi hazırlamış. Maçın başından sonuna kadar koşan ve mücadele eden bir Konyaspor vardı. Galatasaray’a neredeyse net pozisyon vermediler. Haklı bir galibiyet oldu” dedi.