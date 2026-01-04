Oğuz Aydın'ın sözleşmesinde dikkat çeken Galatasaray detayı

Transferin en çok konuşulan başlığı ise sözleşmeye eklenen özel madde oldu. Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın CSKA Moskova’dan ayrılması halinde Süper Lig’de sarı-lacivertliler dışında herhangi bir takımın formasını giymemesini şart koştu. Bu maddenin, milli oyuncunun olası bir Galatasaray transferini önlemeye yönelik olduğu belirtildi.