Oğuz Aydın'ın sözleşmesinde dikkat çeken Galatasaray detayı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın CSKA Moskova’ya transferi için anlaşmaya vardı. Kiralama, satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan pay içeren sözleşmeye Süper Lig’i ilgilendiren özel bir madde eklendiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulübün, milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın CSKA Moskova’ya transferi konusunda Rus ekibiyle el sıkıştığı belirtildi. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.
Takvim'in aktardığı habere göre; CSKA Moskova, Oğuz Aydın için 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 6 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu yer alıyor. Fenerbahçe, oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda da sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkını güvence altına aldı.
Transferin en çok konuşulan başlığı ise sözleşmeye eklenen özel madde oldu. Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın CSKA Moskova’dan ayrılması halinde Süper Lig’de sarı-lacivertliler dışında herhangi bir takımın formasını giymemesini şart koştu. Bu maddenin, milli oyuncunun olası bir Galatasaray transferini önlemeye yönelik olduğu belirtildi.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından CSKA Moskova’nın 13 Ocak’ta başlayacak kampına katılacağı ifade edildi.
Oğuz Aydın, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 54 resmi karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu süreçte 7 gol 10 asistlik katkı sağladı.