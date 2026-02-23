Oh'un performansı Güney Kore'de manşetlerde: "Mutlaka görmelisiniz"

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 4-0 yendiği maçta dikkat çeken bir gole imza atan Güney Koreli forvet Oh, ülkesinde manşetlere taşındı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi sahasında 4-0 mağlup etti. Maça damga vuran anlardan biri de siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Oh Hyeon-gyu'nün skoru tayin eden golü oldu.
Oh'un bu golü, Güney Kore basınında da kendine geniş yer buldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre atılan manşetler şöyle:
CHOSUN: Hyeongyu Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü. Taraftarlar "Oh, Oh!" diye tezahürat yaptı.
INTER FOOTBALL: Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeongyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı. İlk maçından itibaren üst üste üç maçta gol atarak Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırdı.
YONHAP: Hyeongyu Oh Beşiktaş formasıyla üst üste üçüncü golünü atarak tarihe geçti. Güney Kore Milli Takımı forveti, transferinden sonra üç maç üst üste gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.
SBS: Hyeongyu Oh Beşiktaş'taki üçüncü maçında çok sert şutla gol attı. Güney Koreli futbolcu forvet olarak başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımının ligde 4. sıraya yükselmesinde pay sahibi oldu.