Okan Buruk ağır Frankfurt yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu. Şanssız bir sonuç aldıklarını dile getiren Buruk, yenilginin sorumlusunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu ve lig etabına yenilgiyle başladı.
Ağır mağlubiyetin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında yenilgi sebebini açıkladı.
'Barış'ın golünü kesti'
"1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem. Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık."
'Yaptığımız hatalar oldu'
"Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu."
'Benim sorumluluğumda!'
"Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim!"
'Şanssız bir gün geçirdik'
"Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik."