Okan Buruk: Jose Mourinho ağlamaya devam etsin

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Derbi sonrası teknik direktör Okan Buruk, hakem Vincic'e tepki gösterirken Mourinho'nun açıklamalarına da yanıt verdi.
'Biz daha çok üretebilirdik'
"Mücadele iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini bekliyorduk. böyle oldu. Oyun içinde duran toplar dışında pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik."
'Maçı 0-0 bitirmeye gelmişti'
"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için. Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."
'Kendi performansının çok altındaydı'
"Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün iki kere topu yerde sektirmesi var, basketbolcu gibi. Dördüncü hakem 'el' diyor. Türk olduğu için dinlemedi, 'sen karışma' dedi. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesi yüksek değildi. Türk hakemlerden iki misli durdurdu oyunu. Kendi performansının çok altındaydı."
'9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz'
"Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz."
'Çok iyi bir katkı yaptı'
"Mario Lemina, takıma çok iyi bir katkı yaptı. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı. Mario, uzun süre oynamadı biliyorsunuz. Ona rağmen çok iyiydi. Sonlarda yoruldu."
'Ağlamasıyla meşhur'
"Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!"
'Mourinho'yu kınıyorum'
"Mourinho, hakem odasına girdi. Türk hakeme hakaretvari konuşması çok yanlış. Bunlar yönetse böyle olurdu diye... Bu çok yanlış. Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmeye inanamıyorum, kınıyorum."