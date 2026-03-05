Okan Buruk’un bir türlü geçemediği o isim! Derbi öncesi rakamlar korkutuyor: İşte öne çıkan o istatistik...

SERGEN YALÇIN’IN FENERBAHÇE KARNESİ

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı süreçte Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 2 kez kazandı. Siyah-beyazlıların teknik direktrlüğünde Fenerbahçe ile ligde 4 kez karşılaşan Yalçın'ın bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, bu müsabakalarda 9 kez ağları sarsarken 7 gol yedi.



