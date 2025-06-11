Okan Buruk’un yeni sezonda istemediği yıldıza flaş talip: Ayrılık kapıda!

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un 2025-26 sezonu planlamasında yer vermediği Victor Nelsson’un geleceği şekilleniyor. Devre arasında Roma’ya kiralık giden ancak 10+2 milyon euro’luk satın alma opsiyonu kullanılmayan 26 yaşındaki Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılılara geri döndü. Buruk’un takım kimyasını bozmamak için Nelsson’u kadroda istemediği belirtilirken, İtalya’dan yeni bir talip ortaya çıktı.
Galatasaray'da Okan Buruk'un gözden çıkardığı Victor Nelsson, ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanmıştı.
Roma, takımda forma şansı bulmakta zorlanan Nelsson'un opsiyonunun kullanılmayacağını Galatasaray'a bildirdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Como'nun, Nelsson'u istediğine dair haberler İtalyan basınında yer almıştı.
Nelsson'la ilgili Çizme'deki haberlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre Hellas Verona da Danimarkalı savunmacı için harekete geçti.
Haberde Hellas Verona'nın Nelsson için ara transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çaldığı hatırlatıldı.
Serie A ekibinin deneyimli stoper için kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.