Orhan Ayhan Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

TRT'nin tecrübeli isimlerinden spor spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.
Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.
Orhan Ayhan, 1957 yılında mesleğe yazılı medyada spor muhabirliği ve spor yazarlığı ile başladı.
Ayhan, özellikle boks dünyasına yoğunlaştı ve bugüne kadar yüzlerce boks müsabakasını anlattı.
Orhan Ayhan, 1962 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu. 21 Ocak 1963 tarihinde oynanan Galatasaray-Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler müsabakası, anlattığı ilk maç olarak kayıtlara geçti. Ardından kendisinden boks maçı anlatması istendi. İlk anlattığı boks müsabakası, Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maç oldu.
Daha sonra TRT bünyesinde birçok futbol maçını radyodan dinleyicilere aktardı.
Efsane boksörler Muhammed Ali'nin ve Mike Tyson'ın bütün maçlarını anlattı. Dünyaca ünlü futbolcu Pele'nin jübilesinde yer alan tek Türk gazeteci olarak önemli bir röportaja imza attı. Şu ana kadar 8500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayrıca Wipeout adlı yarışmanın seslendirmesini de yaptı. Hangi spora ait bir müsabakayı anlatırsa anlatsın, anlatma tarzı, ifade şekilleri ve yorumları insanların dikkatini çekti.
Orhan Ayhan'ın "Boks" ve "Kürsüdekiler" adlı yazıp yayınladığı iki kitabı bulunuyor.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin kurucu üyesi olan Orhan Ayhan, Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.
Ayhan, Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de yürüttü.