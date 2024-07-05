Orhan Ayhan Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Efsane boksörler Muhammed Ali'nin ve Mike Tyson'ın bütün maçlarını anlattı. Dünyaca ünlü futbolcu Pele'nin jübilesinde yer alan tek Türk gazeteci olarak önemli bir röportaja imza attı. Şu ana kadar 8500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayrıca Wipeout adlı yarışmanın seslendirmesini de yaptı. Hangi spora ait bir müsabakayı anlatırsa anlatsın, anlatma tarzı, ifade şekilleri ve yorumları insanların dikkatini çekti.