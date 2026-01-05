Yeni Şafak
Osimhen hakkında şoke eden iddia: Menajerine talimat vermiş

Osimhen hakkında şoke eden iddia: Menajerine talimat vermiş

5/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Galatasaray'la ilgili gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Devrim Zengi, sarı-kırmızılı kulüpte ciddi bir mali darboğaz yaşandığını ve Victor Osimhen’in takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü.

Galatasaray’la ilgili ortaya atılan yeni iddia, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Devrim Zengi, sarı-kırmızılı kulübün ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve takımın en önemli isimlerinden Victor Osimhen’in ayrılık için harekete geçtiğini ileri sürdü.

Kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Zengi, Galatasaray’da son dönemde ödemelerin aksadığını iddia etti. Kulüp yönetiminin nakit akışında zorlandığını öne süren Zengi, Başkan Dursun Özbek’in kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için bankalardan kredi kullandığının konuşulduğunu söyledi.

Devrim Zengi’nin iddiasına göre Victor Osimhen, Galatasaray’dan ayrılma isteğini menajerine iletti. Zengi, bu durumun kulüpte ekonomik açıdan bir çıkış yolu olarak görüldüğünü savundu.

Devrim Zengi'nin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Galatasaray'da maddi sıkıntılar yaşanıyor, ödemeler yapılmıyor. Başkan Dursun Özbek'in son iki ayın ödemesini yapabilmek için bankalardan kredi çektiği konuşuluyor. Ve şok bir hamle geldi. Osimhen Galatasaray'dan ayrılmak için menajerine talimat verdi. Bu Galatasaray'ın da işine geliyor. Çünkü Osimhen'i satamazsa bu çarkı döndüremeyecek. Bu ekonomik krizi aşamayacak, transfer yapmayacak. Osimhen'i 70-80 milyon euroya satıp, ona göre transfer yapacaklar. Osimhen zaten Galatasaray'da kalmak istemiyor."

