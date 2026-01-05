Osimhen hakkında şoke eden iddia: Menajerine talimat vermiş

Devrim Zengi'nin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Galatasaray'da maddi sıkıntılar yaşanıyor, ödemeler yapılmıyor. Başkan Dursun Özbek'in son iki ayın ödemesini yapabilmek için bankalardan kredi çektiği konuşuluyor. Ve şok bir hamle geldi. Osimhen Galatasaray'dan ayrılmak için menajerine talimat verdi. Bu Galatasaray'ın da işine geliyor. Çünkü Osimhen'i satamazsa bu çarkı döndüremeyecek. Bu ekonomik krizi aşamayacak, transfer yapmayacak. Osimhen'i 70-80 milyon euroya satıp, ona göre transfer yapacaklar. Osimhen zaten Galatasaray'da kalmak istemiyor."