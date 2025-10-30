Yeni Şafak
Osimhen için çarpıcı transfer iddiası: La Liga devi gemileri yaktı!

Osimhen için çarpıcı transfer iddiası: La Liga devi gemileri yaktı!

07:3830/10/2025, Perşembe
Galatasaray’ın golcü yıldızı hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da gösterdiği performans ile dünya devlerinin radarına girdi. Uzun zamandır golcü sıkıntısı çeken La Liga devi sarı-kırmızılı formayı giyen Nijeryalı yıldızı transfer listesinin başına ekledi. Detaylar haberimizde.

Barcelona forvet belirsizliği oluşması üzerine gündemini transfere çevirdi. İspanyol devinin, Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'i takip ettiği bildirildi.



Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Sans, ''Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor." dedi.



Sans, Galatasaray'ın yıldızı hakkında; "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşa oldu ne de müzakere.



Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız'ın da Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu belirten Gabriel Sans, ''Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar.


Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor.'' şeklinde konuştu.



