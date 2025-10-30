Osimhen için çarpıcı transfer iddiası: La Liga devi gemileri yaktı!

Kenan Yıldız'ın da Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu belirten Gabriel Sans, ''Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar.



