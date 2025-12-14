Yeni Şafak
Osimhen için transfer çağrısı: Bizi zirveye taşır

Selman Ağrıkan
17:1014/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Galatasaray formasıyla bu sezon 12 gole ulaşan Victor Osimhen, yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Chelsea’nin efsane isminden Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir transfer çağrısı geldi.

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Süper Lig’de 6 gol atan Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 kez fileleri havalandırarak toplamda 12 gole ulaştı.

Osimhen’in adı daha önce de Premier Lig ekipleriyle anılmıştı. Galatasaray’da yakaladığı form grafiği, yıldız oyuncunun Avrupa futbolundaki değerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Chelsea’nin eski savunmacılarından William Gallas, Osimhen hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gallas, İngiliz kulübünün deneyimli bir forvete ihtiyaç duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Dürüst olmak gerekirse, Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu."

Adı daha önce de Chelsea'yle anılan Osimhen için Gallas, "Onun Chelsea'ye transfer olmasını çok istiyordum. Maalesef olmadı. Ama evet, hayalim onun Chelsea'de oynaması çünkü kalitesiyle Chelsea'ye mükemmel bir şekilde uyum sağlayabileceğini düşünüyorum" dedi.

