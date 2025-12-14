Osimhen için transfer çağrısı: Bizi zirveye taşır

Adı daha önce de Chelsea'yle anılan Osimhen için Gallas, "Onun Chelsea'ye transfer olmasını çok istiyordum. Maalesef olmadı. Ama evet, hayalim onun Chelsea'de oynaması çünkü kalitesiyle Chelsea'ye mükemmel bir şekilde uyum sağlayabileceğini düşünüyorum" dedi.