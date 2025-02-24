Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maçın 33. dakikasında Victor Osimhen Yusuf Akçiçek ve Skriniar'ın arasında ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Slavko Vincic bu pozisyonda devam kararı aldı. Peki, Osimhen'in pozisyonunda penaltı var mı? İşte sorunun cevabı.

1 /4 Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 40. dakikası oynanıyor.

2 /4 Maçın 33. dakikasında Victor Osimhen Yusuf Akçiçek ve Skriniar'ın arasında ceza sahası içinde yerde kaldı.

3 /4 Hakem Slavko Vincic bu pozisyonda devam kararı aldı.