Osimhen'in sakatlığında Galatasaraylıları endişelendiren detay! Tam 6 kez...

Osimhen'in sakatlığında Galatasaraylıları endişelendiren detay! Tam 6 kez...

22/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek Nijeryalı forvet Victor Osimhen'le ilgili o detay, taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın devre arasında oyundan alınmıştı.


Sarı-kırmızılı takım da golcü futbolcunun sol arka adalesinde adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.

2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in sakatlık geçmişine bakıldığında ilginç bir detay göze çarpıyor. Yıldız futbolcunun, Napoli ve Galatasaray formaları giydiği 3 yıl içinde darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşadığı gözüküyor.

Takvim'de yer alan habere göre Osimhen 2022-23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün forma giyemeyip 7 maç kaçırdı. 2023-24'te de aynı sakatlık nedeniyle 43 gün sahalardan uzak kalıp 9 maç kaçırdı.

Yine 2023-24'te kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün forma giyemedi ve 4 maç kaçırdı. Geçen sezon Galatasaray'da kas gerilmesi nedeniyle 15 gün formasından uzak kalıp 4 maçta oynamadı.

Aynı sezon ve aynı sakatlık nedeniyle 8 gün oynayamadı ve 2 maç daha kaçırdı. Yıldız oyuncu son sakatlığı hariç bu sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği 138 günde toplam 26 maç kaçırdı.

