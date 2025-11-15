Rafa Silva kararını verdi: Menajeri canlı yayında açıkladı

Düzenlenen toplantının ardından akşam saatlerinde Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Portekiz basınından Record'a özel açıklamalar yaptı.





"1. Rafa Silva’nın Beşiktaş’ın mevcut durumu konusunda memnuniyetsiz olduğu ve bu nedenle kabul ettiği projeyle ilgili kendisine verilen beklentiler doğrultusunda derin bir hayal kırıklığı yaşadığı doğrudur: hedef ulusal şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarında güçlü performanslardı.





2. Kulüpte art arda yaşanan yönetim değişiklikleri ve çok sayıda teknik direktör değişikliği, sonuçların yetersizliğine rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan oyuncunun hayal kırıklığını artırmıştır. Bu durum, taraftarların kendisine verdiği büyük sevgiyle zaten kolayca doğrulanabilir."



