Real Madrid - Marsilya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

15:4816/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması, Santiago Bernabéu'da Real Madrid ile Olympique Marseille arasındaki dev mücadeleyle başlıyor. Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğündeki Real Madrid, 16. şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarken, Roberto De Zerbi yönetimindeki Marseille, 16 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Güler'in ilk 11'de başlaması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Bellingham'ın sakatlıktan dönmesine rağmen, Güler'in formu nedeniyle yedek başlaması beklenmiyor. Peki, Real Madrid - Marsilya ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Real Madrid - Marsilya maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam saat 22.00’de Real Madrid ve Marsilya lig aşamasında ilk maçlarında karşılaşacak.


Milli gururumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle Real Madrid'de adeta yeniden doğdu.


20 yaşındaki yıldız, La Liga'da oynadığı 4 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Özellikle Kylian Mbappé ile uyumu dikkat çekici; son Real Sociedad maçında asist yaptı ve 8.7 ortalama reyting aldı.

Özellikle milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı, Türk taraftarların en büyük merakı arasında yer alıyor.


Bellingham'ın sakatlıktan dönmesine rağmen, Güler'in formu nedeniyle yedek başlaması beklenmiyor.


Real Madrid, savunma odaklı bir 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Xabi Alonso, ev sahibi avantajını kullanarak hücum ağırlıklı bir oyun planlıyor.


Marseille, hücum odaklı 4-3-3 ile kontratak arayacak. De Zerbi, yaz transferleriyle (Aubameyang, Højbjerg, Greenwood) güçlendi ama savunma zaafları var (Ligue 1'de 4 gol yediler).

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER


REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

2 Dani Carvajal

3 Eder Militao

18 Alvaro Fernandez

24 Dean Huijsen

14 Aurelien Tchouameni

15 Arda Güler

19 Dani Ceballos

21 Brahim Diaz

7 Junior Vinicius

10 Kylian Mbappe


MARSİLYA

12 Jeffrey De Lange

21 Naif Aguerd Gol

28 Benjamin Pavard

32 Facundo Medina

62 Michael Murillo

8 Angel Gomes

19 Geoffrey Kondogbia

22 Timothy Weah

26 Bilal Nadir

9 Amine Gouiri

10 Mason Greenwood



#Real Madrid
#Marsilya
#Şampiyonlar Ligi
