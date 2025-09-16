UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunun lig aşaması, Santiago Bernabéu'da Real Madrid ile Olympique Marseille arasındaki dev mücadeleyle başlıyor. Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğündeki Real Madrid, 16. şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarken, Roberto De Zerbi yönetimindeki Marseille, 16 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Güler'in ilk 11'de başlaması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Bellingham'ın sakatlıktan dönmesine rağmen, Güler'in formu nedeniyle yedek başlaması beklenmiyor. Peki, Real Madrid - Marsilya ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Real Madrid - Marsilya maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /8 Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam saat 22.00’de Real Madrid ve Marsilya lig aşamasında ilk maçlarında karşılaşacak.



2 /8 Milli gururumuz Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle Real Madrid'de adeta yeniden doğdu.



3 /8 20 yaşındaki yıldız, La Liga'da oynadığı 4 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Özellikle Kylian Mbappé ile uyumu dikkat çekici; son Real Sociedad maçında asist yaptı ve 8.7 ortalama reyting aldı.

4 /8 Özellikle milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı, Türk taraftarların en büyük merakı arasında yer alıyor.



5 /8 Bellingham'ın sakatlıktan dönmesine rağmen, Güler'in formu nedeniyle yedek başlaması beklenmiyor.



6 /8 Real Madrid, savunma odaklı bir 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Xabi Alonso, ev sahibi avantajını kullanarak hücum ağırlıklı bir oyun planlıyor.



7 /8 Marseille, hücum odaklı 4-3-3 ile kontratak arayacak. De Zerbi, yaz transferleriyle (Aubameyang, Højbjerg, Greenwood) güçlendi ama savunma zaafları var (Ligue 1'de 4 gol yediler).