İspanya La Liga'da Real Madrid sahasnda Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir asist yapan Arda Güler, oyunda bir sakatlık yaşadı ve ikinci yarıya çıkmadı. Peki Arda Güler'in sağlık durumu nasıl? Arda Güler Liverpool maçında oynayacak mı?

1 /7 İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı konuk etti.

2 /7 Karşılaşamadan Madrid 4-0 galip ayrılırken, milli oyuncumuz Arda Güler 1 asist yaptı.

3 /7 Maça ilk 11'de başlayan Arda, ikinci yarı sahada yer almadı.

4 /7 Maçın ilk yarısında ayak bileğini burkan ancak oyuna devam eden Arda Güler’e ilk müdahale sahada yapılmıştı.

5 /7 İkinci yarıya çıkmayan milli yıldızımızın son durumu da belli oldu.

6 /7 AS gazetesinde yer alan habere göre Arda Güler, Valencia maçının ikinci yarısına tedbir amaçlı başlamadı ve bu yüzden kenara geldi.