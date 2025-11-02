İspanya La Liga'da Real Madrid sahasnda Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir asist yapan Arda Güler, oyunda bir sakatlık yaşadı ve ikinci yarıya çıkmadı. Peki Arda Güler'in sağlık durumu nasıl? Arda Güler Liverpool maçında oynayacak mı?
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid sahasında Valencia'yı konuk etti.
Karşılaşamadan Madrid 4-0 galip ayrılırken, milli oyuncumuz Arda Güler 1 asist yaptı.
Maça ilk 11'de başlayan Arda, ikinci yarı sahada yer almadı.
Maçın ilk yarısında ayak bileğini burkan ancak oyuna devam eden Arda Güler’e ilk müdahale sahada yapılmıştı.
İkinci yarıya çıkmayan milli yıldızımızın son durumu da belli oldu.
AS gazetesinde yer alan habere göre Arda Güler, Valencia maçının ikinci yarısına tedbir amaçlı başlamadı ve bu yüzden kenara geldi.
Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde oynanacak Liverpool maçının düşünülerek bu kararın alındığı ve milli futbolcunun ciddi bir durumu olmadığı ifade edildi.