Real Madrid’e ikinci şok: Vinicius Jr. reddetti!

İspanya La Liga devi Real Madrid’e Ballon d’Or şokunun ardından bir şokta Vinicius Jr.’den geldi. 2027'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Vinicius Jr.’ın takımının yaptığı daha uzun süreli sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. Detaylar haberimizde.

1 /6 Vinicius Jr., son hareketi ile Real Madrid'i şoka uğrattı.

2 /6 Son olarak Ballon d'Or alması beklenen ancak, Rodri'nin kazanması ile büyük şoka uğrayan Brezilyalı yıldız, Real Madrid'in de sözleşme teklifini reddetti.

3 /6 2027'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Vinicius Jr. takımının yaptığı daha uzun süreli sözleşme teklifini İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre reddetti.

4 /6 Daha önce Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan yıldız oyuncu bu teklifi redddetmişti.

5 /6 Oyuncunun sözleşme durumunu Chelsea, Manchester United ve PSG yakından takip ediyor.