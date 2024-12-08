'Heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti'

"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve yada sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti."