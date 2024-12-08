Sivassporlu Rey Manaj, Galatasaray maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından sakatlığa sebebiyet verdi. Arnavut futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarına yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
Sivassporlu Rey Manaj, ikili mücadele sırasında Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine kasti şekilde sert bir müdahalede bulundu.
Acı içinde yerde yatan milli futbolcu, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından sahadan sedyeyle ayrıldı.
Rey Manaj, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi.
'Heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti'
"Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve yada sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti."
'Geçmiş olsun dileklerimi sunar...'
"Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."