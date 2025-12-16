Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin istediği golcüyü duyurdu: Görüştüklerini biliyorum

Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı golcü için yaptığı görüşmeyi de açıkladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmayı Sports Digitale YouTube kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Domenico Tedesco’nun Türkiye’deki ilk dönemine dikkat çekti. Dilmen, yabancı bir ülkede göreve başlamanın zorluklarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Tedesco yeni bir ülke yeni bir lig. Kolay değil. Demoralize bir ortam. Takımı yeni tanımaya çalışıyor. Milli maç aralarında toparlama şansı olabilir derken her geçen hafta hatasından dönebiliyor, bize göre hata. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Belirli bir oyun planı oluşturmaya çalışıyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır."
Dilmen, Fenerbahçe’deki kırılma noktasının oyuncu tercihinden çok oyun anlayışında yaşandığını belirtti. Sarı-lacivertli ekibin Başakşehir maçından bu yana daha doğru bir yapıya geçtiğini ifade eden Dilmen, şunları söyledi:
"Fenerbahçe manşetim şu; oyunu değiştirdi oyuncuları değil. Bu oyuncularla farklı bir şey oynamak istiyordu. Bu oyuncuların oynaması gereken oyunu Başakşehir maçından beri oynadı."
Rıdvan Dilmen’in açıklamalarında en çok öne çıkan başlıklardan biri ise ara transfer dönemi oldu. Ünlü yorumcu, bütçe dengesinin altını çizerek Fenerbahçe’nin transfer yaklaşımının değişeceğini şu sözlerle aktardı:
"Şimdi transfer felsefesi değişecek. Bütçeler çok önemli. Lewandowski tamam, kim 'hayır' der. Sörloth, kim 'hayır' der. Ama bütçeler de lazım. Şimdi kafasında 8 numara biraz yumuşadı gibi hocanın Fred'den dolayı. Ama yüzde bir milyon alınacak gibi gözüküyor. Avrupa kupalarında inşallah Fenerbahçe nisanı görecek en az, kupa trafiği de başlıyor."
Dilmen, yönetimin üst düzey forvet arayışlarını yakından takip ettiğini de belirterek Avrupa devleriyle temaslara işaret etti:
"Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona'yla görüştüklerini biliyorum ama kolay bir şey değil Laporta falan. Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde, aynı puandalar Real Madrid'le, çekişme içindeler."