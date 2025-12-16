Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin istediği golcüyü duyurdu: Görüştüklerini biliyorum

Dilmen, Fenerbahçe’deki kırılma noktasının oyuncu tercihinden çok oyun anlayışında yaşandığını belirtti. Sarı-lacivertli ekibin Başakşehir maçından bu yana daha doğru bir yapıya geçtiğini ifade eden Dilmen, şunları söyledi:





"Fenerbahçe manşetim şu; oyunu değiştirdi oyuncuları değil. Bu oyuncularla farklı bir şey oynamak istiyordu. Bu oyuncuların oynaması gereken oyunu Başakşehir maçından beri oynadı."