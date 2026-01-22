Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi

"Sahanın en iyi oyuncusu Lemina'ydı. Korkunç hakimiyet gösterdi. Torreira'yı da dinlendirme şansı olacak Onyedika transferi olursa. Bu maç net 1 yazılabilecek bir maçtı. Liverpool'a 1 yazardın ama 3 puan geldi. Galatasaray'ın ilk 8 şansı hemen hemen kalmadı. Buralarda bitirmek için 3. hedefine ulaşmış durumda Galatasaray. Birinci hedef ilk 8'di. İkincisi ilk 16'ydı. İlk 24'ü garantiledi gibi görünüyor.