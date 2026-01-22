Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a flaş transfer tavsiyesi

Galatasaray, Devler Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların transfer yapması gereken mevkiyi açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 10'a yükseltti. Maçın ardından deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de değerlendirmeler yaptı. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar:
"Galatasaray'ı, bu kadar olumsuzluğa rağmen bu maçtan dolayı tebrik etmek lazım. Hoca, oyuncular ve taraftarın takıma sahip çıkmasıyla iyi bir görüntü verdi."
"5 sene kaleyi kapattı Galatasaray. Muslera sonrası hep soru işaretiydi ya, kimi alacaksın yurt dışından? Günümüz oyununda Uğurcan gibi kaleciler lazım. Uğurcan çabuk kaleci. Cepheden özellikle yetenekli. Maç kurtaran kaleci. Uğurcan Çakır gibi kaleciler, maç kurtaran kalecilerdir."
"Ben Galatasaraylı olsam sağ bek alırım. Ön tarafa transfer bakacağıma. Kupada 4 maç kalmış oluyor finale kalacaksa. Lig var, Şampiyonlar Ligi en az 2 maç daha olacak gibi görünüyor. Rotasyona ihtiyaç var."
"Sahanın en iyi oyuncusu Lemina'ydı. Korkunç hakimiyet gösterdi. Torreira'yı da dinlendirme şansı olacak Onyedika transferi olursa. Bu maç net 1 yazılabilecek bir maçtı. Liverpool'a 1 yazardın ama 3 puan geldi. Galatasaray'ın ilk 8 şansı hemen hemen kalmadı. Buralarda bitirmek için 3. hedefine ulaşmış durumda Galatasaray. Birinci hedef ilk 8'di. İkincisi ilk 16'ydı. İlk 24'ü garantiledi gibi görünüyor.
"Galatasaray'ın 10., 11., 12. veya 13. olabilecek kapasitesi var. Transfer gerekliliği de var ama takımda yorgunluğu görüyorsun."