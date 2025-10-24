Rıdvan Dilmen’den sert eleştiri: ‘Avrupa Ligi’nde ne işi var, rezalet!’

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe evinde Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti ve puanını 6’ya çıkararak 14. sırada yer aldı. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakada birçok tartışmalı kararlar veren maçın hakemi Jakob Kehlet'e Sports Digitaele'de tepkide bulundu.
"Bu oyunun 104 dakika oynanmasının nedeni oyuncular değil, hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem nasıl Avrupa Ligi’nde olmuş, o ayrı bir konu; ancak rezalet bir hakem vardı. Kötü maç yönetti"
"Tedesco, maç önü açıklamasında “Her maç önemli.” dedi. Evet, bu maç önemliydi; camia için, Avrupa Ligi ve moral için. “Her maç final niteliğinde.” dedi. Evet, burada bir puan kaybına tahammülün yoktu. “İstekliyiz.” dedi.
Takım istekli miydi? Evet. “Açız.” dedi. Oyuncular aç mıydı? Evet. “Her maç kazanmak için bu azmi göstermek niyetindeyiz.” O kadar önemli cümleler var ki burada, Tedesco maçı maçtan önce özetlemiş."
"Bugün yine fulle yakın, coşkulu ve takımı motive eden bir taraftar grubu vardı. Yönetim de bütün taraftar gruplarıyla bir yemek yiyerek doğru bir şey yapmış. Ancak oyuncu sahada yürüyorsa taraftar nereye kadar bağırır? Taraftar tribünü kütüphaneye çevirmişse oyuncu nasıl motive olur? Bugün işte birliktelik olduğu zaman, oyuncunun fizik gücü zorlansa da limiti daha da zorluyor."