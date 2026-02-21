Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Roma kariyeri bitiyor: Zeki Çelik ile anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi…

Roma kariyeri bitiyor: Zeki Çelik ile anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi…

09:1721/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bu sezon Gasperini yönetiminde Roma'nın vazgeçilmezi olan ve 31 maçta 1 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Zeki Çelik, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Roma ile mali konularda uzlaşamayan 29 yaşındaki savunmacı, bedelsiz transferin en gözde ismi haline gelmişti. Milli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Gian Piero Gasperini'nin bu sezon Roma'nın başına geçmesiyle ilk 11'in değişilmez ismi olan Zeki Çelik'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.


İtalyan ekibi milli futbolcuyla henüz sözleşme uzatmadı.


Roma'da 4 sezon tamamlamak üzere olan Zeki Çelik, ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu İtalya'da kalmaya hazırlanıyor.


Torino merkezli La Stampa gazetesinin haberine göre Juventus, sezon sonu için Zeki Çelik ile anlaşmaya vardı. 


Haberde Inter'in de Zeki Çelik ile ilgilendiği ancak milli futbolcunun Juventus'u tercih ettiği yazıldı.


Roma'da 137 maça çıkan Zeki Çelik 2 gol atarken 10 asist yaptı.


#Roma
#Zeki Çelik
#Juventus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BURSA kura çekiliş sonuçları 2026 ilçelere göre isim listesi! 500 bin konut BURSA TOKİ kazananlar tam isim sorgulama ekranı