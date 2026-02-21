Roma kariyeri bitiyor: Zeki Çelik ile anlaşma sağlandı! İşte yeni adresi…

Bu sezon Gasperini yönetiminde Roma'nın vazgeçilmezi olan ve 31 maçta 1 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Zeki Çelik, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Roma ile mali konularda uzlaşamayan 29 yaşındaki savunmacı, bedelsiz transferin en gözde ismi haline gelmişti. Milli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

1 /6 Gian Piero Gasperini'nin bu sezon Roma'nın başına geçmesiyle ilk 11'in değişilmez ismi olan Zeki Çelik'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.



2 /6 İtalyan ekibi milli futbolcuyla henüz sözleşme uzatmadı.



3 /6 Roma'da 4 sezon tamamlamak üzere olan Zeki Çelik, ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig'den Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu İtalya'da kalmaya hazırlanıyor.



4 /6 Torino merkezli La Stampa gazetesinin haberine göre Juventus, sezon sonu için Zeki Çelik ile anlaşmaya vardı.



5 /6 Haberde Inter'in de Zeki Çelik ile ilgilendiği ancak milli futbolcunun Juventus'u tercih ettiği yazıldı.

