Futbol tarihinin efsanevi ismi Ronaldinho'nun oğlu João Mendes çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mendes BBC'ye verdiği özel röportajda babasının kariyeri nedeniyle hissetmesi beklenen baskıyı reddetti.
Geçen sezonu Burnley'nin genç takımında geçiren Mendes, bu yıl Eylül ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. BBC'ye konuşan Mendes, babası Ronaldinho nedeniyle üzerinde kurulan baskının kendisini etkilemediğini vurguladı:
"Baskı hissetmiyorum. Hep aklımda nettir: Ben benim, o da o. İnsanlar beni onun oğlu olarak görecek, bu normal ama bu durum beni ya da oyunumu etkilemiyor." Genç kanat oyuncusu, ailesinin her zaman ona destek olduğunu belirterek, "Ailem sürekli bunun sadece gürültü olduğunu söylüyor. Dinlememe gerek yok. Ben sadece futbol oynarken mutlu olmalıyım," dedi.
Barcelona altyapısı La Masia'da da eğitim alan Mendes, babasıyla büyürken çok fazla vakit geçiremediğini, bunun Ronaldinho'nun büyük kariyeri nedeniyle olduğunu söyledi. Yine de ondan gurur duyduğunu ve Hull'a davet ettiğini belirtti. Hull City'ye katılırken sezon öncesi hazırlık dönemi kaçırdığı için fiziksel açıdan eksikleri olduğunu söyleyen Mendes, şimdi hedefinin U21 takımındaki sürelerini artırmak olduğunu ifade etti:
"Çok çalışıp yerimi kazanmak istiyorum. Ana hedefim A takıma yükselmek. Geldiğimde fiziksel seviyem yeterli değildi ama bunun üzerinde çalışıyorum. Hocalar da bana bu süreçte çok yardımcı oluyor." Mendes, Hull City'de kendi yolunu çizmekte kararlı olduğunu ve Ronaldinho'nun gölgesinde kalma eleştirilerinin oyununa hiçbir etkisi olmadığını bir kez daha yineledi.