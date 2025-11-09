Trendyol Süper Lig 12. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Peki, Samsunspor - Eyüpspor ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, MAÇIN HAKEMİ KİM?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.
Geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Karadeniz temsilcisi, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.
SAMSUNSPOR’DA KİMLER EKSİK VE SAKAT?
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 11 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılılar, 8 puanla 17. sırada yer alıyor. Eyüpspor, oynadığı son 5 maçta 4 puan toplayabildi.
Eflatun-sarılı takımda sakatlığı bulunan Luccas Claro, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Samsunspor
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
18 Zeki Yavru
37 Lubo Satka
5 Celil Yüksel
11 Emre Kılınç
17 Logi Tomasson
21 Carlo Holse
29 Antoine Makoumbou
7 Anthony Musaba
9 Marius Mouandilmadji
Eyüpspor
21 Abdullah Yiğiter
2 Samet Karakoç
7 Bünyamin Balcı
14 Georgi Dzhikiya
23 Jesper Ceesay
30 Lautaro Giannetti
8 Ramzi Safuri
10 Abdülkadir Ömür
22 Sander Van de Streek
88 Dario Saric
77 Yohan Boli
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ÖNEMLİ NOTLAR
Bugüne kadar Eyüpspor'u konuk ettiği beş lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Samsunspor (2G 3B), Süper Lig'deki tek iç saha karşılaşmasında rakibini 3-0 mağlup etti.
Kulüp tarihinde Samsunspor ile oynadığı 10 lig maçının sadece birini kazanabilen Eyüpspor (5B 4M), tek galibiyetini geçen sezon Süper Lig'de aldı (Aralık 2024).
İstanbul takımlarıyla oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Samsunspor (2G 2B), daha uzun bir seriyi en son Kasım 2003-Nisan 2004 arasındaki beş karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Eyüpspor (1B), son dört dış saha karşılaşmasında gol atamadı. İstanbul ekibi, en üst ligde daha önce çıktığı 19 deplasman maçının sadece dördünde fileleri havalandıramamıştı.
Süper Lig'de çıktığı son 16 maçın dokuzunu kazanan Samsunspor (6B 1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini bu sezon Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada aldı.
Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın yedisinde gol atamayan Eyüpspor (2B 5M), bu sezon en fazla karşılaşmada fileleri havalandıramayan takım konumunda (7).
Bu sezon Süper Lig'de en az faul yapan takım Eyüpspor (121). Samsunspor (113) ise bu süreçte Göztepe'nin (97) ardından en az faule maruz kalan ekip konumunda.
Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer golde pay sahibi olan Anthony Musaba (1 gol & 1 asist), kariyerinde üst üste üç karşılaşmada gol katkısı sağladığı tek seriyi Kasım 2020'de Cercle Brugge formasıyla yakaladı.
Samsunspor forveti Cherif Ndiaye, Süper Lig'de attığı son 22 golün yarısını İstanbul takımları karşısında kaydetti (Galatasaray x3, İstanbul Başakşehir x2, Kasımpaşa x2, Fatih Karagümrük x2, Beşiktaş & Fenerbahçe).
Eyüpspor santrforu Mame Thiam, Süper Lig kariyerinde Samsunspor'a rakip olduğu dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).