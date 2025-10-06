Samsunspor-Fenerbahçe maçı sonrasında flaş açıklama: 'Tedesco beni gönderin demiş'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Ümit Özat, Tedesco'nun açıklamalarını değerlendirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ben kendimi umursamıyorum, Fenerbahçe'yi umursamıyorum. Bugüne kadar kaybetmedik ama kaybetmeyi hak ettik. İki galibitetin ardından beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz" ifadalerini kullandı.
Mücadeleyi değerlendiren Ümit Özat, Sky Spor'da Tedesco'nun açıklamalarını değerlendirdi. Özat şu açıklamaları yaptı:
"Bu söylemler onun gidişini hızlandırır. Maç sonu açıklamalarını harika yapan bir adamın, 'Beni gönderin' der gibi bir açıklaması olmuş. O da bıkmış."
"Affedersin ama aptal bir adam değil yani. 40 yaşında. Bu kadar elit takımlar çalıştıran bir adamın, IO'sunun düşük olduğunu mu düşünüyorsunuz?"