Şansal Büyüka Galatasaray’ı yerden yere vurdu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik şok bir yenilgi aldı. Maç sonrası futbol yorumcusu Şansal Büyüka, sarı-kırmızılıları yerden yere vurdu.
Şansal Büyüka, Sports Digitale'de Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçını değerlendirdi.
"Maçı izlerken 1-1’e razı değildik, ancak 5-1 bitti ve çok şaşkınım. Dünyanın en yaratıcı, hayal gücünde sınır tanımayan senaristini bulup "Frankfurt - Galatasaray maçına bir senaryo yaz" deseniz, Davinson Sanchez’in kendi kalesine iki gol atacağını yazmaz. "Hayalin de bu kadarı olmaz." der."
"Galatasaray, yürüyerek de oynasa Süper Lig’de rahat maç kazanıyor. Bu, Şampiyonlar Ligi için Galatasaray adına tehlikeli bir durum. Çünkü zorlanmadan, sıkıntı çekmeden ve koşu mesafesini artırmaya ihtiyaç duymadan rahat rahat kazanıyor."
"Eğer Şampiyonlar Ligi’nde oynuyorsan, daha fazla koşmaya mecbursun. Burası Süper Lig değil; daha atletik, daha disiplinli ve daha yaratıcı olmaya mecbursun."
"Galatasaray yönetimi, bu kadar yatırımı Şampiyonlar Ligi için yaptı. Galatasaray, sadece 3 oyuncusu için 140 milyon Euro bonservis ödedi. Bunu, Şampiyonlar Ligi’nde bir hedef koyduğu için yaptı."
"Bu yatırım, bu kalite, böyle bir kadro zaten Şampiyonlar Ligi’nde mutlaka ilk 24 içinde olmalı; olmazsa büyük bir başarısızlık olur."