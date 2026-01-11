Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı ve bonservisi açıklandı

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin ayrılığı gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekibiyle anlaşma sağladığı açıklandı.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla tribünlerin tepkisini çeken ve son olarak teknik direktör Domenico Tedesco'nun da gözünden düşen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin ayrılığı gerçekleşti.
Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile yapılan görüşmelerde sona geldiği yazıldı.
Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgiye göre; Rennes, Sebastian Szymanski transferi için 11 milyon Euro + bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın.
2023-24 sezonunda Fenerbahçe kariyerine formda başlayan Szymanski, ardından ciddi bir performans düşüşü yaşadı. Dinamo Moskova'dan 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplamda 133 mücadeleye çıkarken 22 gol atıp, 30 asistlik performans sergiledi.