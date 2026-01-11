Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı ve bonservisi açıklandı

Sebastian Szymanski Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı ve bonservisi açıklandı

18:2111/01/2026, воскресенье
G: 11/01/2026, воскресенье
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin ayrılığı gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekibiyle anlaşma sağladığı açıklandı.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla tribünlerin tepkisini çeken ve son olarak teknik direktör Domenico Tedesco'nun da gözünden düşen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin ayrılığı gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile yapılan görüşmelerde sona geldiği yazıldı.

Gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgiye göre; Rennes, Sebastian Szymanski transferi için 11 milyon Euro + bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın.

2023-24 sezonunda Fenerbahçe kariyerine formda başlayan Szymanski, ardından ciddi bir performans düşüşü yaşadı. Dinamo Moskova'dan 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplamda 133 mücadeleye çıkarken 22 gol atıp, 30 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Transfer
#Rennes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır'da okullar tatil mi 12 Ocak? Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?