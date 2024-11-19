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Şenol Güneş kabul etti: Efsane Trabzonspor'a geri döndü

Şenol Güneş kabul etti: Efsane Trabzonspor'a geri döndü

18:4219/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavililerin efsane futbolcusu Ibrahim Yattara'nın kulüpte görev almasını kabul etti.

Trabzonspor’un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, bordo-mavili kulübe geri dönüyor.

Efsane isim, teknik direktör Şenol Güneş'in ekibinde yer almak ve staj yapmak istediğini talep etti.

Deneyimli çalıştırıcı Güneş, bu teklifi kabul etti. Yattara, bir dönem Trabzonspor’da staj yapacak.

Yarın akşam saatlerinde Trabzon'da olması beklenen Yattara'nın görev tanımının kulüp tarafından açıklanacağı öğrenildi.


#Trabzonspor
#İbrahim Yattara
#Şenol Güneş

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