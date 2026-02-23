Yeni Şafak
Sergen Yalçın maç sonu kötü haberi verdi: 6-8 hafta yok

23/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yendi. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, yıldız isimle ilgili kötü haberi duyurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, Göztepe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, camiaya kötü haberi verdi

Deneyimli teknik adam, El Bilal Toure'nin durumuna ilişkin konuştu. Tedavisi devam eden El Bilal Toure'nin yokluğunun oyun planlarını etkilediğini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları dile getirdi:

"El Bilal Toure'nin sakatlığı ciddi bir sorun. Bütün planlarımızda Bilal vardı. 6-8 hafta olmayacak. Onun yokluğunda farklı bir oyun planı belirledik."

"4-2-3-1 gibi bir plan üstünde çalıştık. Göztepe sert ve güçlü bir takım. Ligin en az gol yiyen takımı. Temaslı oyunda aynı şiddeti göstermeliydik. Oyuncularım çok iyi konsantre oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

"Taraftarımız da ciddi destekte bulundu takıma. Taraftarı takımının arkasında görmek istiyoruz. Yeni bir kurulum içindeyiz. Oyuncuların adaptasyonu kolay değil. Zaman çok kısa ama en hızlı şekilde oyuncularla ilerliyoruz. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Bundan sonrası çok daha iyi olur inşallah."

