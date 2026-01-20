Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sergen Yalçın’dan maç sonu flaş transfer açıklaması: ‘Ben şimdiye 7 tane alırdım’

Sergen Yalçın’dan maç sonu flaş transfer açıklaması: ‘Ben şimdiye 7 tane alırdım’

08:0220/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, takımın oyunundaki gelişmeye dikkat çekti. Duygusal eksikliklere rağmen oyuncularının büyük bir gayret gösterdiğini belirten Yalçın, transferlerin gecikmesiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Maç son anlarda El Bilal Toure'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı. Maçın son bölümünde siyah-beyazlı taraftarlardan yönetime tepki sesleri yükseldi.


Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.


Sergen Yalçın; "Mutluyuz ama eksiklerimiz var. Çok ciddi çalışıyoruz bunu herkes bilsin. Takımımda müthiş bir yükseliş var. Duygusal anlamda eksiklerimiz var. En azından çocuklar gayretliler, çok mücadele ediyorlar.


Ciddi şekilde oyunda bir yükseliş olduğunu görmeleri gerekiyor taraftarın. Oyuncularla ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.


Beşiktaş teknik direktörü; “Camiamızın oyuncularımızın en çok ihtiyacı olan şey taraftarlarımız. Birlik olamazsak bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zorlaşır. Beşiktaş'ın taraftarı, şahsen taraftarlık yapmaz. Beşiktaş'ın taraftarıdır.


Son bölümde tribündeki olumsuz hava bizi çok etkiledi. Taraftarımızdan ricam lütfen oyuncularımıza destek olsunlar.” ifadelerini kullandı.


TRANSFER YANITI


Sergen Yalçın; “Transferle ilgili çalışıyoruz ama acele etmiyoruz. Acele edemeyiz. Laf olsun diye oyuncu almamaya çalışıyoruz. Ben şimdiye yedi tane alırdım ama laf olsun diye almıyoruz. Çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Gecikti, gecikiyor ama bu işler böyle. Geçmişte hemen olanları gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde işler güzel olacak.” sözlerini sarfetti.


#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları