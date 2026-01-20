Sergen Yalçın’dan maç sonu flaş transfer açıklaması: ‘Ben şimdiye 7 tane alırdım’

TRANSFER YANITI





Sergen Yalçın; “Transferle ilgili çalışıyoruz ama acele etmiyoruz. Acele edemeyiz. Laf olsun diye oyuncu almamaya çalışıyoruz. Ben şimdiye yedi tane alırdım ama laf olsun diye almıyoruz. Çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Gecikti, gecikiyor ama bu işler böyle. Geçmişte hemen olanları gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde işler güzel olacak.” sözlerini sarfetti.



