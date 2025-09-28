Yeni Şafak
Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! 3 isme kesik

16:1528/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında forma şansı verdiği 3 ismi bu karşılaşmada oynatmama kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Kayserispor ile hafta içi deplasmanda oynadığı erteleme maçını 4-0 kazanarak moral bulan Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Statü gereği Kayserispor karşısına birçok yeni transferinden yoksun çıkan siyah beyazlılar, yarın oynayacağı maçta ideal kadrosuna kavuşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe deplasmanında kamp kadrosuna almadığı Jonas Svensson ve Milot Rashica'ya Kayseri'de forma vermiş, altyapıdan Devrim Şahin'i de ilk 11'de oynatmış ve genç futbolcu başarılı performansıyla maçın en çok konuşulan ismi olmuştu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; bu üç futbolcu, Kocaelispor maçında kesik yiyecek ve yerlerine Gökhan Sazdağı, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure forma giyecek.

Öte yandan Yalçın'ın Emirhan Topçu'nun son maçtaki performansını beğendiği ve yeşil siyahlılara da karşı da başarılı stopere 11'de yer vereceği belirtildi.

Haberde, defansın göbeğinde Emirhan-Uduokhai ikilisinin yer alacağı, David Jurasek'in ise sol bekte görev yapacağı ifade edildi. 

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Kocaelispor
