Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! 3 isme kesik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe deplasmanında kamp kadrosuna almadığı Jonas Svensson ve Milot Rashica'ya Kayseri'de forma vermiş, altyapıdan Devrim Şahin'i de ilk 11'de oynatmış ve genç futbolcu başarılı performansıyla maçın en çok konuşulan ismi olmuştu.