Shakhtar Donetsk liderliğe yükseldi! Arda Turan Türkiye maçını örnek gösterdi

"Antrenmanlarda sıklıkla pozisyon, pozisyon alma alıştırmaları yapıyoruz ve maçta konsantrasyonu korumak önemli. Karpaty ile son karşılaşmamızdan örnek verebilirim; maçın son dakikalarında konsantrasyon eksikliğinden dolayı gol yedik. LNZ maçını söylememe bile gerek yok. Bizi tamamen mahvettiler ve hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Futbolda her şey saygıya dayanır, her zaman rakiplerinize saygı duymalısınız. Hayatım boyunca sürekli benzer deneyimlerle karşılaştım. Türk Milli Takımı'nda çok genç bir oyuncuyken, 2008'de Malta'ya karşı bir eleme maçında puan kaybettiğimiz hikayeyi hatırlıyorum. Her maç saygıyı hak eder, her rakip analiz edilmeli ve onlara doğru davranmalısınız. Aynı şey Dinamo Kiev maçı için de geçerli."



