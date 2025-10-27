Shakhtar Donetsk liderliğe yükseldi! Arda Turan Türkiye maçını örnek gösterdi

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Kudrivka'yı 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan genç teknik adam Türkiye'nin 2008 yılında oynadığı o maçı hatırlattı.
Yeni sezon öncesi Eyüpspor'dan ayrılıp Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan'ın Ukrayna macerası iyi başladı. Arda Turan'ın öğrencileri, 10. hafta maçında Kudrivka'yı ağırladı. Shakhtar Donetsk, Kudrivka'yı 4-0 mağlup ederek puanını 21'e çıkardı ve Ukrayna Premier Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Kudrivka maçı sonrası açıklamalar yaptı. Kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Turan, "Maça gelince bazı anlardan memnun kaldım, bazılarından ise tam olarak memnun kalmadım. Berabere kalmamıza rağmen Polissya maçındaki oyundan daha memnundum" ifadelerini kullandı.
"Bu tür maçlar için, oyuncular için özel bir motivasyona ihtiyacınız var mı?" şeklindeki soruya cevap veren Arda Turan, NTV Spor'da yer alan habere göre Türkiye'nin 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Malta ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı hatırlatarak şöyle konuştu:
"Antrenmanlarda sıklıkla pozisyon, pozisyon alma alıştırmaları yapıyoruz ve maçta konsantrasyonu korumak önemli. Karpaty ile son karşılaşmamızdan örnek verebilirim; maçın son dakikalarında konsantrasyon eksikliğinden dolayı gol yedik. LNZ maçını söylememe bile gerek yok. Bizi tamamen mahvettiler ve hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Futbolda her şey saygıya dayanır, her zaman rakiplerinize saygı duymalısınız. Hayatım boyunca sürekli benzer deneyimlerle karşılaştım. Türk Milli Takımı'nda çok genç bir oyuncuyken, 2008'de Malta'ya karşı bir eleme maçında puan kaybettiğimiz hikayeyi hatırlıyorum. Her maç saygıyı hak eder, her rakip analiz edilmeli ve onlara doğru davranmalısınız. Aynı şey Dinamo Kiev maçı için de geçerli."
Kudrivka maçı ilk 11'inde yaptığı değişikliklerin "Rotasyon" olarak adlandırılmasına katılmadığını belirten Arda Turan, "Messi, Iniesta, Xavi yedek kulübesinde oturuyor ve Arda Turan oynuyorsa bu rotasyondur. Bizim durumumuz biraz farklı. 24 oyuncumuz var, elbette bazıları daha deneyimli ama çoğunlukla bir üst seviyeye çıkarmaya çalıştığımız genç bir kadro. Dolayısıyla bunu anlamak önemli." şeklinde konuştu.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, Dinamo Kiev ile üst üste 2 derbiye çıkacak. İlk maç Ukrayna Kupası son 16 turunda 29 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak. Ukrayna'nın iki devi, 2 Kasım Pazar akşamı ise lig maçında kozlarını paylaşacak. Dinamo Kiev ligde topladığı 20 puanla Shakhtar'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.