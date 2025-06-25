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Skriniar imzayı atıyor: İşte sözleşme detayları

Skriniar imzayı atıyor: İşte sözleşme detayları

14:5325/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
DHA
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Fenerbahçe, Slovak oyuncu Milan Skriniar'ın transferinde sona geldi. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi ve alacağı maaş da belli oldu.

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma noktasına geldi.

Skriniar'ın menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin son detaylarını konuşacak. 

Fenerbahçe, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncuyla ise yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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