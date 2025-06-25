Skriniar imzayı atıyor: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Slovak oyuncu Milan Skriniar'ın transferinde sona geldi. 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi ve alacağı maaş da belli oldu.

1 /4 Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşma noktasına geldi.

2 /4 Skriniar'ın menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertli ekip, sözleşmenin son detaylarını konuşacak.

3 /4 Fenerbahçe, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.