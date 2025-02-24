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Slavko Vincic'in RAMS Park'taki görüntüsü dikkat çekti | VİDEO

Slavko Vincic'in RAMS Park'taki görüntüsü dikkat çekti | VİDEO

19:1424/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi stadyum zeminini kontrol etmeye çıkan Sloven hakem Slavko Vincic'in görüntüleri dikkat çekti. Vincic'in sahaya çıktığı andaki verdiği tepkilere haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Derbi karşılaşmasını yabancı hakem Slavko Vincic yönetecek.

RAMS Park'a gelen Vincic, zemin kontrolü için sahaya çıktı. Vincic'e dördüncü hakem olarak görevlendirilen Kadir Sağlam eşlik etti.

Kulaklık denemesi yapan Sloven hakemin stadyum ambiyansından etkilendiği de gözlemlendi.

İşte Slavko Vincic'in saha kontrolü yaptığı anlar:

#Slavko Vincic
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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