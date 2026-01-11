Süper Kupa sonrası şok paylaşım! Sarı-Lacivertli yıldızdan Mauro Icardi’ye "tasmalı" gönderme

Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla sonuçlanan Süper Kupa finalinin ardından Jayden Oosterwolde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla deprem etkisi yarattı.
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Jayden Oosterwolde'den olay yaratan bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Jayden Oosterwolde, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini editleyerek Instagram'da paylaştı.
Jayden Oosterwolde'den paylaşımda Mauro Icardi'ye tasma takması olay yarattı.
Galatasaraylı taraftarlar, Jayden Oosterwolde'nin bu paylaşımına tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.