Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devi yıllar önce Kenan Yıldız'ı reddetmiş: "Ne yıldızı kutup yıldızı mı?"

Süper Lig devi yıllar önce Kenan Yıldız'ı reddetmiş: "Ne yıldızı kutup yıldızı mı?"

17:5015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın önceki yıllarda Süper Lig devine önerildiği fakat o dönem takımda görev alan bir yöneticinin "Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe" diyerek veto ettiği ortaya çıktı.

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Avrupa'nın devlerini peşine takan 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 80-90 milyon Euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı.

Milli Takım'da Bulgaristan ile Gürcistan maçlarında da skor katkısı yapan Kenan Yıldız için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kenan Yıldız'ın yıllar önce Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu fakat o dönem sarı-lacivertlilerde görev yapan bir yöneticinin 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, biz de nasıl oynasın bu çocuk' diyerek veto ettiği ortaya çıktı.

Radyospor'da konuşan menajer Doğan Ercan, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Kenan Yıldız'ın Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim.

İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, biz de nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.

Bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız, şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi."

#Kenan Yıldız
#Transfer
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzin ve motorine indirim geliyor mu? İndirim kaç lira ve ne zaman geçerli olacak? Akaryakıtta kritik gelişme