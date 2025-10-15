Süper Lig devi yıllar önce Kenan Yıldız'ı reddetmiş: "Ne yıldızı kutup yıldızı mı?"

Radyospor'da konuşan menajer Doğan Ercan, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Kenan Yıldız'ın Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim.

İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, biz de nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.

Bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız, şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi."