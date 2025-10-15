Süper Lig devi yıllar önce Kenan Yıldız'ı reddetmiş: "Ne yıldızı kutup yıldızı mı?"

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın önceki yıllarda Süper Lig devine önerildiği fakat o dönem takımda görev alan bir yöneticinin "Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe" diyerek veto ettiği ortaya çıktı.
Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız bu sezon sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Avrupa'nın devlerini peşine takan 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 80-90 milyon Euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı.
Milli Takım'da Bulgaristan ile Gürcistan maçlarında da skor katkısı yapan Kenan Yıldız için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Kenan Yıldız'ın yıllar önce Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu fakat o dönem sarı-lacivertlilerde görev yapan bir yöneticinin 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, biz de nasıl oynasın bu çocuk' diyerek veto ettiği ortaya çıktı.
Radyospor'da konuşan menajer Doğan Ercan, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı;
"Kenan Yıldız'ın Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim.
İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, biz de nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.
Bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız, şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi."