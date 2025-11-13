Yeni Şafak
Süper Lig ekibine 70 bin euroluk borç yüzünden tarihi ceza: 3 sezon transfer yasağı!

08:0613/11/2025, Perşembe
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor, futbol kamuoyunu şoke eden bir kararla karşı karşıya kaldı. Kayserispor, eski Özbek futbolcusu Otabek Shukurov'un eski kulübüne ödenmeyen yalnızca 70 bin Euro'luk cüzi bir borç nedeniyle, tam 3 sezonluk transfer yasağı ile karşı karşıya.

Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda yer alan Özbek futbolcu Otabek Shukurov nedeniyle 3 sezonluk transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı.


Yasağın, Shukurov'un eski kulübüne yapılmayan 70 bin Euro'luk ödeme nedeniyle geldiği öğrenildi.


2023 yılında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Shukurov, Kayserispor formasıyla 12 maçta görev yapmış, ardından Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer olmuştu.


Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı var ama kalıcı bir durum değil. Hallederiz." ifadelerini kullandı.


