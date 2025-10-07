Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüp başkanı, teknik direktörle yollarını ayırdıklarını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de teknik direktör ayrılığına bir yenisi daha eklendi.
Kayserispor'da Alman çalıştırıcı Markus Gisdol'ün görevine son verildiği açıklandı.
56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 8 karşılaşmada 0.63 maç başı puan ortalaması yakaladı.
