Talisca'nın reddettiği dev teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri elinin tersiyle itmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun, son olarak reddettiği rakam belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde ciddi bir maaş indirimine giderek taraftarın takdirini kazanan Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun, 31 yaşındaki yıldızı yeniden yarımadaya döndürmek için yıllık 6 milyon euroluk dev bir paket sundu.
Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren ve Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 gol barajını aşan Talisca'nın, teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Talisca'ya yıllık 5 milyon eurodan 2 yıllık kontrat teklifini sunduğunu ancak henüz görüşmenin gerçekleşmediği kaydedildi.