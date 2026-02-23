Tedesco Kasımpaşa maçı 11'ini belirledi! Yıldız isim kulübeye

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Domenico Tedesco, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kaybettiği fırsat haftasında Kasımpaşa'yı yenerek zirveyle puanları eşitlemeyi planlıyor.
Ligde namağlup tek takım ünvanını koruyan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazandı. Haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek 23. hafta sonunda zirveye ortak olmak istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de tam 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ederson, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i de netleşti. Fransız yıldız N'Golo Kante'nin bu mücadelede yedek soyunması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Talisca.