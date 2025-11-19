Tedesco'dan Galatasaraylı yıldıza övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Almanya’da Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye’deki görevine hızlı bir başlangıç yaptığını belirterek hem kulüp içindeki süreci hem de Süper Lig’e dair izlenimlerini aktardı. Tedesco, başkanlık seçimleri sonrası desteğin devam ettiğini ve yeni yönetimle uyumlu bir çalışma ortamı yakaladığını ifade etti.