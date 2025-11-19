Tedesco'dan Galatasaraylı yıldıza övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İstanbul’daki yoğun tempodan taraftarın şampiyonluk isteğine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane’nin milli takım dönüşünü sürpriz görmediğini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Almanya’da Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye’deki görevine hızlı bir başlangıç yaptığını belirterek hem kulüp içindeki süreci hem de Süper Lig’e dair izlenimlerini aktardı. Tedesco, başkanlık seçimleri sonrası desteğin devam ettiğini ve yeni yönetimle uyumlu bir çalışma ortamı yakaladığını ifade etti.
Tesislerde geçen yoğun başlangıç
İstanbul trafiğinin günlük düzeni zorlaştırdığını vurgulayan Tedesco, ilk beş haftayı tamamen Samandıra’da geçirdiğini söyledi. Küçük bir odada konakladığını belirten teknik adam, günün neredeyse tamamını maç analizleri, antrenman planlaması ve taktik çalışmalarla doldurduğunu anlattı. Taraftarın coşkusunun kendisini etkilediğini belirterek, "Böylesine büyük bir kitlenin başarıya ne kadar aç olduğunu hissediyorsunuz" dedi.
"Türkiye’de şampiyonluk olağanüstü olur"
Almanya Kupası dışında henüz bir lig şampiyonluğu yaşamadığını hatırlatan Tedesco, Fenerbahçe ile bunu başarmanın kariyerinde özel bir yere sahip olacağını belirtti. Sokakta taraftarın kendisine sık sık destek verdiğini söyleyen Tedesco, büyük bir kulüpte görev yapmanın sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirdi.
Leroy Sane yorumu: Kalitesini yeniden gösteriyor
Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane hakkında söyledikleri oldu. Tedesco, ezeli rakipte forma giyen Alman oyuncunun performansını överek, "Sane’nin milli takıma dönmesine şaşırmadım. Bayern’de az süre alması futbolunu unutturmadı. Burada daha istikrarlı” ifadelerini kullandı. Başarıda sadece yıldızların değil, takım bütünlüğünün belirleyici olduğunu da vurguladı.