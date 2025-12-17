Yeni Şafak
Tedesco'nun 'olmazsa olmaz' dediği yıldıza iki dev talip birden! Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefinde transfer savaşı çıktı

Tedesco'nun 'olmazsa olmaz' dediği yıldıza iki dev talip birden! Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefinde transfer savaşı çıktı

17/12/2025
G: 17/12/2025, mercredi
Ara transfer dönemi için stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun listesindeki ilk isim için harekete geçti. Ancak sarı-lacivertlilerin transferini bitirmek istediği 26 yaşındaki Portekizli savunmacı için Avrupa'nın dev kulüpleri de sıraya girdi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmeyi planlıyor.



Bu bölge için Domenico Tedesco'nun 1 numaralı tercihi Diogo Leite. Futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki savunmacı için çalışmalara başlamıştı. Ancak Leite, başarılı performansıyla başka takımların da dikkatini çekti.


Milan ve Bologna da gözünü Portekizli stopere çevirdi. Leite, son Leipzig maçında ligde 100. kez Union Berlin formasını giydi ve bu karşılaşmaların 96'sına ilk 11'de başladı.


Son derece istikrarlı bir grafik çizen Diogo Leite için iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA SATILABİLİR


Başarılı stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocakta satılma ihtimali yüksek görünüyor.


