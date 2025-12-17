Tedesco'nun 'olmazsa olmaz' dediği yıldıza iki dev talip birden! Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefinde transfer savaşı çıktı

Ara transfer dönemi için stoper hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun listesindeki ilk isim için harekete geçti. Ancak sarı-lacivertlilerin transferini bitirmek istediği 26 yaşındaki Portekizli savunmacı için Avrupa'nın dev kulüpleri de sıraya girdi.

1 /5 Fenerbahçe, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmeyi planlıyor.





2 /5 Bu bölge için Domenico Tedesco'nun 1 numaralı tercihi Diogo Leite. Futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki savunmacı için çalışmalara başlamıştı. Ancak Leite, başarılı performansıyla başka takımların da dikkatini çekti.



3 /5 Milan ve Bologna da gözünü Portekizli stopere çevirdi. Leite, son Leipzig maçında ligde 100. kez Union Berlin formasını giydi ve bu karşılaşmaların 96'sına ilk 11'de başladı.



4 /5 Son derece istikrarlı bir grafik çizen Diogo Leite için iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlığında olduğu belirtildi.