TFF'de istifa sesleri

Ardından PFDK üyeleri arasında geçen ve basına sızan WhatsApp taraftarlık ve Fenerbahçe aleyhinde düşmanlığa varırcasına ifadeler kullanıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü, bu yazışmalarla ilgili "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden ve rövanş ile hesaplaşma temelli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda yeri olmadığına inanıyoruz" diyerek tepki gösterdi.