TFF'de istifa sesleri

Kaos dolu futbol sezonu geride kalmasına rağmen, yankıları halen devam ediyor. WhatsApp yazışma programındaki mesajlaşmaları ortaya çıkan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeleri istifaya hazırlanıyor. Bu istifaların sadece PFDK ile sınırlı kalmayacağı, futbol federasyonu yönetimine de sıçrayacağı öngörülüyor.
Türk futbolunu kaosa sokan Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) ve kurulları üzerindeki tartışmalar, 2024-2025 futbol sezonu bitmesine karşın dinmek bilmiyor.
Sezon boyunca ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Şubat ayında aldığı 4 maçlık cezasının, 2 karşılaşmaya indirilmesi sonrası ortaya çıkan skandal WhatsApp yazışmaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Celal Nuri Demirtürk ve PFDK üyelerini istifanın eşiğine getirdi.
Başta PFDK Başkanı Demirtürk olmak üzere birçok üyenin istifa mektuplarını hazırladığı ve kısa süre içerisinde TFF'ye ileteceği belirtildi.
Mourinho'dan görüş alan İngiliz Spor Medya Grubu Sky Sports News de benzer bir değerlendirmede bulunarak istifaların TFF yönetimine de sıçrayabileceği yorumunda bulundu.
Portekizli çalıştırıcı, Sky Sports'ta verdiği son demeçte Türkiye'deki futbol yönetiminin 'zehirli' olduğu yorumunda bulunarak, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağız ve temiz futbol mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.
TFF ve kurullarında istifa seslerinin artmasına neden olan tartışmalar, 4 maçlık cezası 2 maça indirilen Jose Mourinho'nun Sky Sports Nevvs'e verdiği röportajla başladı. Portekizli çalıştırıcı, "Derbiden sonra 4 maç ceza aldım. Ortaya çıktı ki disiplin kurulu başkanı, arkadaşlarıyla Galatasaray formasıyla kutlama yapıyor. Bu durum sosyal medyada ifşa oldu. Ardından cezam 2 maça indirildi" ifadelerini kullandı.
Ardından PFDK üyeleri arasında geçen ve basına sızan WhatsApp taraftarlık ve Fenerbahçe aleyhinde düşmanlığa varırcasına ifadeler kullanıldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü, bu yazışmalarla ilgili "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden ve rövanş ile hesaplaşma temelli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda yeri olmadığına inanıyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Bu süreçte TFF'den herhangi bir soruşturma ya da açıklama gelmemesi ise futbol kamuoyunun tepkilerini daha da artırdı.