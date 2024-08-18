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Spor

TFF'den Ali Koç ve Fenerbahçe açıklaması: "Kabul etmiyoruz"

Haber Merkezi
13:53 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:00 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, deplasman tribününe sarı lacivertli taraftarların alınmadığı gerekçesiyle, Başkan Ali Koç tribüne gitmişti.

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Daha sonra maç başladıktan sonra yerine geçmeye çalışan Ali Koç'a, akreditasyon kartı takmış olan birisi arkadan saldırmıştı.

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Yere düşen Koç, güvenlik güçlerinin yardımıyla yerine dönmüştü.

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Konuyla ilgili TFF'den bir açıklama geldi.

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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

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"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır."

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"Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz."

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"Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz."

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"Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz."

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"Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

#TFF
#Fenerbahçe
#Ali Koç
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