TFF'den Ederson hamlesi: Hareketi gündem olmuştu

Seten, federasyonun tek başına sosyal medya görüntüsünü delil saymayacağını belirterek, "Federasyonla konuştuğumda, Rize başvurmadan ve Galatasaray bir şey söylemeden önce bile görüntünün ihbar olarak alındığını öğrendim. Ancak TFF bunu delil saymıyor. Aynı anın VAR odası kayıtlarından ve yayıncı kuruluş görüntülerinden teyit edilmesi gerekiyor. Şu anda bununla ilgili bir araştırma süreci yürütüyorlar" diye konuştu.