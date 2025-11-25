Yeni Şafak
TFF'den Ederson hamlesi: Hareketi gündem olmuştu

18:2525/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçındaki görüntüsü sosyal medyada büyük tartışma çıkaran sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'u Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında kameralara yansıyan tartışmalı görüntüsüyle gündem olmuştu.

Brezilyalı kalecinin Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilmiş, görüntünün montaj olabileceği ya da hareketin taraftara yönelik olmadığı yönünde farklı yorumlar yapılmıştı.

TV100'de konuşan gazeteci İbrahim Seten, konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı bilgileri paylaştı. Seten’in açıklamasına göre TFF, sosyal medyada dolaşan görüntüyü resmi başvuru olmasa da 'ihbar' olarak kabul ederek inceleme başlattı.

Seten, federasyonun tek başına sosyal medya görüntüsünü delil saymayacağını belirterek, "Federasyonla konuştuğumda, Rize başvurmadan ve Galatasaray bir şey söylemeden önce bile görüntünün ihbar olarak alındığını öğrendim. Ancak TFF bunu delil saymıyor. Aynı anın VAR odası kayıtlarından ve yayıncı kuruluş görüntülerinden teyit edilmesi gerekiyor. Şu anda bununla ilgili bir araştırma süreci yürütüyorlar" diye konuştu.

TFF’nin bu konuyu oldukça ciddi gördüğünü ifade eden Seten, federasyondan aldığı mesajı şöyle aktardı:


"Eğer böyle bir hareketin gerçekten yapıldığı tespit edilirse kesinlikle ceza verilecek. ‘Affetme ihtimalimiz yok’ diyorlar."

TFF'den Ederson için açıklama geldi. Brezilyalı kalecinin maçtaki 'hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.


32 yaşındaki eldiven, ceza alması durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Ederson
#Çaykur Rizespor
