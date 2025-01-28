UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak. İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Peki, TRT 1 ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçları verecek? İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarın oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.
İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı.
Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.
TRT 1 ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçları verecek?
TRT 1 ve tabii spor’un Şampiyonlar Ligi yayın akışı şu şekilde;
23.00 - Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz) tabii spor
23.00 - Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) tabii spor 1
23.00 - Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya) tabii spor 2
23.00 - PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere) tabii spor 3
23.00 - Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya) tabii spor 4
23.00 - Inter (İtalya)-Monaco (Fransa) tabii spor 5
23.00 - Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) TRT 1