Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TRT 1 ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçları verecek?

TRT 1 ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçları verecek?

11:3328/01/2025, الثلاثاء
G: 28/01/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak. İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Peki, TRT 1 ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçları verecek? İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarın oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.


İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.


Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. 

Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.


TRT 1 ve tabii Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçları verecek?


TRT 1 ve tabii spor’un Şampiyonlar Ligi yayın akışı şu şekilde;


23.00 - Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz) tabii spor

23.00 - Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) tabii spor 1

23.00 - Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya) tabii spor 2

23.00 - PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere) tabii spor 3

23.00 - Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya) tabii spor 4

23.00 - Inter (İtalya)-Monaco (Fransa) tabii spor 5

23.00 - Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) TRT 1













#TRT 1
#tabii spor
#Şampiyonlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deepseek ücretli mi ücretsiz mi Türkiye'de kullanılabiliyor mu?