Tugay Kerimoğlu Galatasaraylı yıldızın görüntüsüne dikkat çekti: Vücut dili hoşuma gitmedi

Kerimoğlu, “Sane yaptığı asist hariç maçta ne kadar vardı? Hiç yoktu. Vücut dili de hoşuma gitmedi. İfadesinde bir donukluk vardı. Kırmızı karta da hiçbir reaksiyon vermedi, direkt soyunma odasına gitti. Mental anlamda bugün çok düşüktü” diye konuştu.