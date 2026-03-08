Tugay Kerimoğlu Galatasaraylı yıldızın görüntüsüne dikkat çekti: Vücut dili hoşuma gitmedi

Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumlayan Tugay Kerimoğlu, hakem Ozan Ergün’ün performansını eleştirdi. Kerimoğlu, maçta kırmızı kart gören Leroy Sane’nin görüntüsüne de dikkat çekti.
Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi.
NOW Spor’da konuşan Kerimoğlu, maçın hakeminin karşılaşmanın temposunun gerisinde kaldığını söyledi.
Tugay Kerimoğlu, “Maçın hakeminin derbinin temposuna ayak uyduramadığını söyleyebilirim. İlk maç olmasına rağmen, FIFA kokartına sahip olmasına rağmen oyundan kopuk ve uzak bir yönetim sergiledi” ifadelerini kullandı.
Hakem kararlarının sık sık tartışma çıkardığını belirten Kerimoğlu, “Artık hakemler bize futbolu konuşturmuyor. Hep bir problem var. Premier Lig’de bu pozisyona sarı verilir. Bizde ise canı yanan herkes kırmızı olmasından yana. Bütün takımlar için söylüyorum” dedi.
Tartışmalı pozisyonlara da değinen Kerimoğlu, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in düdükten sonra topa vurmasının ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savundu.
Galatasaraylı yıldız Leroy Sane’nin performansını da değerlendiren Kerimoğlu, Alman futbolcunun sahadaki görüntüsünün beklentilerin altında kaldığını ifade etti.
Kerimoğlu, “Sane yaptığı asist hariç maçta ne kadar vardı? Hiç yoktu. Vücut dili de hoşuma gitmedi. İfadesinde bir donukluk vardı. Kırmızı karta da hiçbir reaksiyon vermedi, direkt soyunma odasına gitti. Mental anlamda bugün çok düşüktü” diye konuştu.