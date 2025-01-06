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Tümer Metin Jose Mourinho'ya seslendi: 'Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puanları eşit'

Tümer Metin Jose Mourinho'ya seslendi: 'Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puanları eşit'

Haber Merkezi
09:576/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Hatayspor maçı sonrasında, eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'ya seslendi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-1 kazanmasına rağmen, sahadaki kötü oyun tepkilere neden oldu.

Hem bazı oyuncular ıslıklandı hem de yönetim istifaya davet edildi.

Karşılaşma sonrasında eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, mücadeleyi değerlendirdi.

Metin'in açıklamaları şu şekilde:

"Yemem Mourinho'nun paylaşımlarını. Bırak paylaşımı falan anlatma sen bana."

"Biz cin gibiyiz. Mourinho'nun düşündüğünden daha akıllı bir ülkeyiz."

"Madem geçmişte yaptıklarını konuşacağız ben de fena sayılmazdım. Bitti abi orası."

"Şu anda ne yapıyorsun? Oyunla ne yapıyorsun? Hiç kimse kusura bakmayacak."

"Aradaki 8 puan farkı sildim."

"O altı doldurulmayan yapı mapı her neyse benim o ve aradaki 8 puanı sildim."

"Galatasaray ile puanlar eşit."

"Şimdi Mourinho'ya soruyorum; Fenerbahçe şampiyon olur mu?"

"Mourinho'ya daha gelmeden bahaneleri vermişler."

#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#Jose Mourinho

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