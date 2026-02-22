TÜMOSAN Konyaspor’dan TFF’ye ‘yanlışı düzeltin’ çağrısı

Kulübümüz, olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiğini ve kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendireceğini açıklamıştı. Gelinen aşamada, alınan ifadeler ve edinilen bilgiler doğrultusunda; ilgili yönetim kurulu üyemizin yöneticilik görevi süresince herhangi bir şekilde bahis oynamadığı veya müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eyleminin bulunmadığını, isnat edilen hususların yöneticilik görevi öncesine ilişkin sadece tek iddiadan ibaret olduğu anlaşılmıştır.



