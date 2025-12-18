Türkiye'de hasılat rekorları kırmıştı! Ünlü aktör bombayı patlattı: "Onun için özel bir rol yazdık..."

Sinema dünyasında yer yerinden oynuyor! Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hayranı olan, her filmiyle hasılat rekorlarını altüst eden o efsane serinin yapımcısı ve başrol oyuncusu, Cristiano Ronaldo ile çekilmiş bir karesini paylaşarak müjdeyi verdi.
Hızlı ve Öfkeli serisinin filmleri Türkiye'de gelmiş geçmiş en fazla hasılat yapan yapımlar arasında yer alıyor.
Tüm dünyada da benzer başarıyı gösteren filmin yapımcısı ve yıldızı Vin Diesel, geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafını paylaştı.
Diesel'in bu fotoğraf için yazdığı açıklama ise büyük ses getirdi. Ünlü oyuncu, "Herkes, Hızlı ve Öfkeli evreninde olur mu diye sordu? Onun gerçek olduğunu söylemeliyim... Onun için bir rol yazdık" ifadelerini kullandığı açıklamasıyla, Hızlı ve Öfkeli filminin yeni serisinde Cristiano Ronaldo'nun da olacağının sinyalini verdi.
Büyük ilgi gören paylaşımın beğeni sayısı 3 milyonu geçti. Filmle ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, Vin Diesel'in bu paylaşımı sonrası Ronaldo'nun filmde rol almasına kesin gözüyle bakılıyor.
İşte o paylaşım...