Türkiye'de hasılat rekorları kırmıştı! Ünlü aktör bombayı patlattı: "Onun için özel bir rol yazdık..."

Diesel'in bu fotoğraf için yazdığı açıklama ise büyük ses getirdi. Ünlü oyuncu, "Herkes, Hızlı ve Öfkeli evreninde olur mu diye sordu? Onun gerçek olduğunu söylemeliyim... Onun için bir rol yazdık" ifadelerini kullandığı açıklamasıyla, Hızlı ve Öfkeli filminin yeni serisinde Cristiano Ronaldo'nun da olacağının sinyalini verdi.



